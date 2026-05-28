«Рассказы – это зеркало!»: Александр Цыпкин о создании хитов и «игре в творчество»
Александр Цыпкин рассказал в эфире НСН, как закрыть гештальт начинающим авторам, объяснил, как из игры рождаются хиты, и похвалил группы «Бонд с кнопкой» и «неаринаменя».
Музыка: от Шнура до «Бонда»
Известный писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин в интервью НСН рассказал о работах в театре и кино, раскрыл музыкальные предпочтения и объяснил, чем его радует отмечающий 10-летие фестиваль «БеспринцЫпные чтения».
Александр Цыпкин отметил, что ему нравится группа «Бонд с кнопкой» (на фото), посетовав на отсутствие новых поп-хитов, которые бы знала вся страна.
«Есть много хороших молодых рок-групп. Например, «неаринаменя» отличная группа, а «Бонд с кнопкой» уже классикой стал, но называть их открытием странно. При этом я не следил за ними, они просто появились и стали для меня новой группой, а может они уже 10 лет на сцене, я не знаю. Я совсем откровенную поп-музыку не люблю и не очень люблю рэп с хип-хопом, кроме очень небольшого количества исполнителей. Мне нужно, чтобы мелодия была обязательно, а с поп-музыкой проблемы есть. Если раньше все ходили и напевали «Иванушек International» и «Руки Вверх!», все знали эти мелодии, те, кто любит современные поп-группы, ничего напеть не могут, потому что они стали абсолютно однотипны. Хитов, которые звучат из каждого утюга, очень-очень мало. Именно поэтому сегодня активно в кино используется музыка 1990-х, потому что ее до сих пор знает вся страна. Даже приходя в какие-то места, где тусуется молодежь, понимаешь, что они до сих пор поют те песни», - сказал писатель.
Театр и литература: От игры до метафор
В МХТ имени Чехова покажут спектакль «Жил.Был.Дом», созданный Александром Цыпкиным и Константином Хабенским. Цыпкин рассказал об этой и других своих театральных работах.
«Всего у меня сейчас девять постановок и одна читка пьесы. В их числе спектакль «Интуиция». Это 13 монологов людей, которые попали на тот свет и сожалеют о чем-то не сделанном в последний день своей жизни. Есть ангел, который должен, послушав всех, выбрать одного, кого послать назад, перепрожить свой последний день. Перед тем же выбором встают зрители, это интерактивная история. Это постановка Данила Чащина под художественным руководством Константина Хабенского, который был и автором идеи, и редактировал тексты. Кроме того, в Московском художественном театре с большим успехом на главной сцене идет спектакль «Жил. Был. Дом.», на него не достать билеты, это большая гордость для меня. Тематика похожая, только немножко другой взгляд. 11 историй, новелл о жильцах дома, с которым, по мнению высших сил, может произойти какая-то трагедия. Условное выяснение отношений между парой становится несколько иным, как только мы понимаем, что эта пара, может быть, сейчас проживает последние три часа своей жизни. В этом доме живут сказочные герои помимо людей. Это две крысы, муж и жена, попугай — ровесник Пушкина, в монологе которого отражается история России со всеми ее трагическими страницами, кот и пес, которые вроде бы конфликтуют, но в итоге кот совершает самопожертвование. Каждая из историй — это какая-то из достаточно типичных проблем сегодняшнего общества. Весь мир живет сегодня на пороховой бочке, ни у кого нет гарантии, что будет завтра. Об этом и спектакль, а дом — это метафора на всю нашу планету. Только что были в Казани с гастролями, там был восхитительный прием», - отметил драматург.
Он также рассказал о десятилетнем юбилее фестиваля короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения», который пройдет в Москве 11-12 июля.
«Я рад, что у нас раз в год получается что-то сделать для продвижения новых авторов. Мы собираем заявки со всей страны, а потом эти короткие истории читают со сцены известные актеры. Я уверен, для человека, который прислал заявку, это может быть событием номер один в его потенциальной творческой жизни. Потом этот рассказ публикуется в сборнике, то есть у автора появляется своя книга, в большинстве случаев его первая книга. Мы тем самым даем человеку этот набор: первая книга и первый опыт на сцене. Что с этим опытом человек делает, вопрос второй. Мне кажется, для значительного количества участников это некое закрытие гештальта, после которого люди успокаиваются. Кто-то начинает писать больше, как например, Александр Бессонов, и становятся признанным автором, а для значительного количества людей это возможность потом себе в старости сказать: я попробовал, я знаю, что это, и заниматься каким-то своим другим делом, которое он выбрал», - разъяснил Цыпкин.
Касаясь выхода второго тома «намека на собрание сочинений», он признался, что относится к своему творчеству, как к игре.
«Собрание сочинений должно быть 10-15 томов. Когда же у тебя две книжки, не самые толстые, относиться к этому серьезно, мне кажется, по меньшей мере странно. Я вообще к своей творческой деятельности отношусь исключительно, как к некой игре. Я играю в то, что я писатель, драматург и сценарист. В этой игре я просто прохожу какие-то уровни, у меня что-то получается, а что-то нет. В драматургии и в кино, возможно, я прошел на несколько уровней вперед, потому что сериалы и фильмы по моим сценариям становятся хитами, а постановки идут в ведущих театрах страны и тоже пользуются большим успехом. Но собрание сочинений, объем которого такой незначительный, пусть это будет все-таки некой шуткой по отношению к самому себе», - подчеркнул собеседник НСН.
Кино: Майкл, Канны и Надежда
Александр Цыпкин рассказал, каких фильмов ждать поклонникам его творчества.
«Фильм «Копия Надежды» - это уже практически архетипичная тема, история мужчины, который теряет любимую им жену и пытается вернуть ее в качестве антропоморфного робота с загруженными в нее воспоминаниями и цифровым следом. Эта тема уже не раз бралась в оборот в мировом кино, но я хотел бы рассмотреть ее с иного ракурса. В моей истории жена возвращается с другими чувствами. Ее ли это чувства или чувства робота? Стоит ли возвращать ушедшего человека физически и метафизически? Насколько мы ответственны перед машинами, давая им возможность быть существами? Фильм с рабочим названием «На нас летит метеорит» - это сатира, по сути, оммаж к фильму «Не смотрите наверх». Это абсолютно комедийная история про среднего чиновника в маленьком городке, который переживает лишь об одном: как бы не попасть в спасательный бункер с женой и любовницей одновременно. Ему прямо сейчас предстоит этот выбор: что делать? Можно провести параллели с «Осенним марафоном» и другими фильмами, где есть проблема треугольника, но здесь это происходит на фоне летящего метеорита, который может принести конец цивилизации», - заинтриговал он.
Цыпкин добавил, что не следил за недавним Каннским кинофестивалем, но планирует посмотреть фильм Андрея Звягинцева «Минотавр», взявший там второй по значимости приз.
«За Каннским фестивалем я не следил, но потом, наверное, посмотрю работу Звягинцева. Безусловно, он большой мастер, и этот фильм надо посмотреть просто из образовательных целей. Само настроение фильмов и те идеи, которые он представляет, мне не всегда близки, но это уже носит формат классического образования – посмотреть новый фильм Звягинцева», - заключил собеседник НСН.
«Рассказы – это зеркало!»: Александр Цыпкин о создании хитов и «игре в творчество»
