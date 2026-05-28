Фетисов оценил шансы сборной поехать на следующий Чемпионат мира по хоккею
Вячеслав Фетисов заявил НСН, что опасения соперников понятны, но Россию не пускают на международные соревнования не из-за страха проиграть.
То, что дисциплинарный совет IIHF отменил недопуск российских хоккеистов к соревнованиям, не означает, что россияне поедут на международные турниры в ближайшее время, заявил НСН двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026/27. В решении указано, что представленные IIHF аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения из соображений безопасности. Теперь организация должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Фетисов отметил, что это хороший знак для России.
«Пока это ничего не значит. Решение самой федерации о допуске или недопуске не принято, это решение отдельной структуры. Сам факт, что такие мнения уже есть, идет нам на пользу. Они якобы волновались за безопасность, этот аргумент снимается. При грамотных юристах эта «лодка» разбивается в пух и прах. Будем надеяться, что разум восторжествует, что вся эта вакханалия придет в соответствие с международными правилами. Мне интересно, какие у них будут формулировки при допуске или недопуске. Как они смогут это все обосновать теперь? Мы много раз побеждали на чемпионатах мира, опасения соперников понятны, не знаю, насколько мы готовы вернуться и сразу побеждать. Но я думаю, не этот вопрос нас не пускает, не страх соперников», - рассказал он.
В феврале 2022 года совет IIHF отстранил сборные России и Беларуси от всех соревнований, а также лишил Россию права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года. До этого запрет на участие национальных команд регулярно продлевался «по соображениям безопасности».
