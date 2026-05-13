Линде может грозить до 10 лет колонии при доказанном участии в мошенничестве

Вероятность того, что певица Линда перейдет из статуса свидетеля в соучастники по делу о мошенничестве, оценивается в 90%. Такое мнение в беседе с «Газетой.ру» высказал юрист Тимур Харди.

По словам эксперта, прекращение дела маловероятно даже в случае примирения исполнительницы с продюсером Максимом Фадеевым. Харди подчеркнул, что о конкретном наказании говорить преждевременно, пока не определен процессуальный статус артистки. Если следствие не обнаружит доказательств её прямого участия в преступлении, ей ничего не угрожает.

СМИ: Певица Линда стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве

Однако при признании соучастником суд может назначить до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей — за мошенничество, совершенное организованной группой.

Юрист пояснил, что формы соучастия бывают разными. Например, Линда могла подписать документы, не подозревая об их незаконном характере. В такой ситуации более суровую ответственность понесут непосредственные исполнители схемы.

Харди добавил, что практика показывает: принудительный привод свидетелей на допрос обычно происходит, когда у следствия уже есть основания полагать участие человека в преступлении.

Ранее сам Максим Фадеев высказался о допросе Линды в связи с делом о правах на песни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МузыкаПевицаАвторские Права

Горячие новости

Все новости

партнеры