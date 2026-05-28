Россиянам рассказали, как может измениться процедура техосмотра
План улучшения техосмотра транспорта, утверждённый кабмином РФ, может предусматривать ужесточение некоторых требований к пунктам, проводящим процедуру. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» высказал автомобильный юрист Лев Воропаев.
По его мнению, пункты техосмотра могут обязать фиксировать процедуру на видео или фото. Это можно объяснить тем, что многие автовладельцы сегодня лишь имитируют прохождение диагностики - они заезжают в пункт, выдерживают паузу для фиксации камерами, а затем уезжают.
«Очевидно, будут ужесточены определенные требования к пунктам... к их техническому оснащению, квалификации сотрудников, оснащению с точки зрения фото- и видеофиксации всего процесса», — сказал эксперт.
Воропаев добавил, что также не исключено ужесточение требований и к автомобилям. Например, для транспорта старше 7–9 лет техосмотр может стать ежегодным вне зависимости от смены владельца.
Ранее МВД РФ подготовило новую версию постановления кабмина РФ, предполагающую усиление контроля за проведением техосмотра автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АКОРТ: магазины не останутся без овощей после запрета поставок из Армении
- Никакой ответственности: Мостовой захотел заменить Карпина во главе сборной России
- В мессенджере «Макс» появится тревожная кнопка для сообщения о мошенниках
- Путин: Развитие ИИ приведет к потере работы миллионами людей
- Виктор Дробыш рассказал, как ИИ помогает композиторам
- Суд арестовал главу департамента Минтранса Васильченко
- Маликов рассказал, как его дочь относится к «хейту» из-за внешности
- Родители согласились отправлять на работу детей с 12 лет
- Россиянам рассказали, как может измениться процедура техосмотра
- В Туапсе от нефтепродуктов очистили все пляжи, кроме городских