Россиянам рассказали, как может измениться процедура техосмотра

По его мнению, пункты техосмотра могут обязать фиксировать процедуру на видео или фото. Это можно объяснить тем, что многие автовладельцы сегодня лишь имитируют прохождение диагностики - они заезжают в пункт, выдерживают паузу для фиксации камерами, а затем уезжают.

«Очевидно, будут ужесточены определенные требования к пунктам... к их техническому оснащению, квалификации сотрудников, оснащению с точки зрения фото- и видеофиксации всего процесса», — сказал эксперт.

Воропаев добавил, что также не исключено ужесточение требований и к автомобилям. Например, для транспорта старше 7–9 лет техосмотр может стать ежегодным вне зависимости от смены владельца.

Ранее МВД РФ подготовило новую версию постановления кабмина РФ, предполагающую усиление контроля за проведением техосмотра автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

