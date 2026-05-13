Фадеев высказался о допросе Линды в связи с делом о правах на песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал ситуацию с допросом певицы Линды (Светланы Гейман). Об этом он написал в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что исполнительницу вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о присвоении авторских прав на песни продюсера. Линда сотрудничала с Фадеевым в 1990-е годы.
Как отметил продюсер, на протяжении 30 лет он пытался урегулировать вопрос с правами мирно через представителей певицы.
«Но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит», — указал Фадеев.
По словам продюсера, в сложившейся ситуации он выбрал законный путь, поскольку подобные вопросы следует решать фактами, документами и экспертизой. Фадеев заключил, что правовую оценку происходящему должны дать следствие и суд.
