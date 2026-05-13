Фадеев высказался о допросе Линды в связи с делом о правах на песни

Ранее стало известно, что исполнительницу вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о присвоении авторских прав на песни продюсера. Линда сотрудничала с Фадеевым в 1990-е годы.

Как отметил продюсер, на протяжении 30 лет он пытался урегулировать вопрос с правами мирно через представителей певицы.

«Но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит», — указал Фадеев.

По словам продюсера, в сложившейся ситуации он выбрал законный путь, поскольку подобные вопросы следует решать фактами, документами и экспертизой. Фадеев заключил, что правовую оценку происходящему должны дать следствие и суд.

