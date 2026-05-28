Российские войска установили контроль над Нововасилевкой в Харьковской области
Российские войска установили контроль над Нововасилевкой в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что подразделения группировки «Север» сломили сопротивление противника. Украинские расчеты БПЛА «Кракен» понесли потери и сбежали.
«Контроль над населённым пунктом нарушает логистику противника и лишает его возможности проводить ротацию на данном участке фронта», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия взяла под контроль населённый пункт Гранов в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
