Российские войска установили контроль над Нововасилевкой в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: Российские войска атаковали объекты ВПК и энергетики Украины

В ведомстве указали, что подразделения группировки «Север» сломили сопротивление противника. Украинские расчеты БПЛА «Кракен» понесли потери и сбежали.

«Контроль над населённым пунктом нарушает логистику противника и лишает его возможности проводить ротацию на данном участке фронта», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия взяла под контроль населённый пункт Гранов в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
УкраинаСпецоперацияХарьковМинобороны РФ

