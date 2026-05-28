Главная задача детей — это учеба, но если родители не против, то они могут начинать работать и до 14 лет, однако их права необходимо защитить, рассказала НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Об этом он заявила в ходе пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул». Леткова поддержала эту идею.