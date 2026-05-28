Латвия приступила к установке «зубов дракона» вдоль границы с Россией

Вооруженные силы Латвии приступили к установке вдоль границы с Россией бетонных заграждений «зубы дракона». Об этом сообщает латвийское гостелерадио LSM.

Уточняется, что вес каждой пирамидальной конструкции составляет около полутора тонн. Их установка выполняется на ранее отчужденных у частных лиц земельных участках.

«Зубы дракона» призваны не допустить передвижения военной техники через границу. Они размещаются в три ряда шириной около десяти метров.

«В будущем на приграничных территориях планируется также выкопать противотанковые рвы», - указал руководитель проекта «Балтийская линия обороны» полковник Андрис Риекстс.

Ранее у границ России стартовали военные учения Финляндии, участие в которых принимают США и Великобритания, пишет 360.ru.

