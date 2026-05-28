В Туапсе от нефтепродуктов очистили все пляжи, кроме городских
В Туапсе от нефтепродуктов очистили практически все пляжи, кроме городских. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
По его словам, специалисты управления по развитию курортов регулярно проверяют готовность пляжей к приёму гостей, а сотрудники Роспотребнадзора проводит лабораторные исследования воды и состояния берега.
«Дайверы, для которых важным является чистота воды и морского дна, отмечают, что подводная среда в порядке», - отметил Бойко.
Он также добавил, что в текущем году в Туапсе откроется 69 пляжей, в том числе 11 - для общего пользования.
Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили безопасность воды и грунта в Сочи и Сириусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
