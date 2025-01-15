«Доверились и не пожалели»: Лидер «Мураками» о совместном со «СЛОТ» треке «Олдбой»
После включения в работу над песней группы «СЛОТ» композиция стала звучать кардинально иначе, и это то, чего ей не хватало, призналась в эфире НСН лидер рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова.
Лидер рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова рассказала НСН, что новый совместный с группой «СЛОТ» трек получился довольно тяжелым и нетипичным для коллектива.
«Мураками» ранее анонсировали новую песню под названием «Олдбой». Релиз намечен на 24 января. По заверению артистов, новая совместная работа с группой «СЛОТ» непременно удивит поклонников.
«Когда появилась эта песня, мы вместе с нашим гитаристом Раилем Латыповым сидели несколько часов, пытаясь найти нужное звучание, но все равно понимали, что чего-то не хватает. Спустя несколько дней Раиль вдруг сказал: «Может, «СЛОТу» предложить? У них и вокалистка новая, и с Кэшем (основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов - прим. НСН) мы давно дружим». Я согласилась. Эта песня стала звучать кардинально иначе», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, музыканты из «СЛОТ» сделали новую песню еще лучше.
«Большую лепту в эту песню внесли Даша Равдина (солистка группы «СЛОТ» - прим. НСН) и Игорь. Для каждого из нас, я думаю, и для ребят тоже, это был интересный опыт. Мы даже пересводили эту песню. Так как этот трек довольно тяжелый, нетипичный для группы «Мураками», мы с легкость и радостью доверились ребятам из «СЛОТ», потому что они знают, как должна звучать такая музыка. Для нас всегда приятно посотрудничать с Игорем, потому что он легкий на подъем, очень контактный, быстро собирается и выполняет любую поставленную задачу, накидывает новые идеи. В этот раз инициатива была от нас, так что будем ждать предложений и с их стороны», - заключила Вагапова.
Ранее группа «СЛОТ» в пресс-центре НСН представила новую песню «С.М.Г.О.», а также клип на нее.
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