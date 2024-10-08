Команда, промо и чуть-чуть везения: Претендент на «Грэмми» Øneheart об истории успеха

«В апреле этого года моему лучшему другу Antent (Александр Маслов) написал Dean Korso (Константин Корсаков) и предложил совместную работу. Мы согласились, поскольку нам очень понравилось то, что он нам прислал. В июле мы закончили работу над альбомом, в августе выпустили его, и Константин предложил отправить наш труд на голосование на номинацию “Грэмми”. Без моих двух соавторов ничего бы не получилось. Эмоции зашкаливают, конечно, я ведь раньше и мечтать не мог о таком. Получится ли победить, не знаю, не хочу гадать. Думаю, свою роль также сыграли промо лейбла и чуть-чуть везения», — сказал Волынкин.

По признанию собеседника НСН, музыку он пишет с 11 лет.

«Я с детства слушал очень много разной музыки: от русского рока (“Танцы Минус”, “Сплин”, “Смысловые галлюцинации”) до электронной музыки (Don Diablo, Calvin Harris и так далее). Могу сказать, что музыка — моя основная деятельность, я пишу ее с 11 лет, но параллельно учусь на втором курсе юридической академии», — добавил музыкант.

Также Волынкин объяснил, как авторы музыки зарабатывают на площадках.

«Многие не совсем понимают, как это все работает. Музыка отгружается через дистрибьютора на все площадки, а затем все денежные средства поступают самим дистрибьюторам. У того же Spotify нет разделения по какому-то признаку», — отметил собеседник НСН.

В заключение Волынкин рассказал, что в ноябре выпустит альбом с русскоязычным и иностранным вокалом.

«Планов много, 22 ноября выходит мой новый альбом “Boyhood”, который является продолжением прошлого альбома “Lifeglow”. Он повествует о событиях, произошедших со мной за прошлый год. Также будут работы с вокалистками, причем как с русскоязычными, так и с иностранными. Ну а еще надо вуз окончить», — подытожил он.

Ранее генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин заявил, что сегодня соцсети — очень эффективные платформы для продвижения музыки и что у Волынкина есть все шансы получить «Грэмми».

