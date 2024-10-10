«Музыка без преград»: Претендент на «Грэмми» Мирошниченко о борьбе с культурой отмены
Роман Мирошниченко заявил НСН, что узнал о том, что стал претендентом на "Грэмми", когда ему как члену жюри предоставили списки конкурсантов.
Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко, ставший претендентом на «Грэмми», рассказал НСН, что попал в лонг-лист премии не в первый раз, а также успел собрать почти все главные призы крупных музыкальных конкурсов.
О выдвижении Мирошниченко на «Грэмми» сообщил портал All About Jazz. Три композиции музыканта и альбом поборются за премию в категориях «Best Global Music Album», «Best Instrumental Composition» и «Best Arrangement, Instrumental or A’Capella». Мирошниченко рассказал, что первый раз попал в лонг-лист «Грэмми» в 2013 году.
«Я являюсь членом жюри «Грэмми». Пришло сообщение, что нужно голосовать. Тогда я и обнаружил свой альбом в категории Best global music и еще три своих трека. Один выдвинут в лонг-листе в категории «Лучшая инструментальная композиция» и еще две мои композиции в категории «Лучшая аранжировка». Я становлюсь номинантом на «Грэмми» уже не в первый раз. Впервые я проходил в лонг-лист в 2013 году. Каждый раз приятно. У меня в принципе много различных побед на международных премиях. Только в этом году добился серьезных успехов в нескольких премиях. Недавно мой альбом взял серебряную медаль в Global music awards (широко признана представителями индустрии как придание легитимности талантливым артистам - прим. НСН), об этом писала пресса. Также первое место занимал мой трек в International songwriting competition (Международный конкурс авторов песен, основанный в 2002 году, - прим. НСН). Еще первое место брал в категории «Джаз» USA songwriting competition (ведущий в мире международный конкурс авторов песен и композиторов инструментальных композиций - прим. НСН). На моём счету больше 50 всевозможных успехов. Я практически собрал главные призы всех существующих крупных музыкальных состязаний и конкурсов», - отметил Мирошниченко.
Музыкант заявил, что качественную музыку не остановит никакая «культура отмены».
Я счастлив каждый раз тому, что пишешь музыку «не в стол», как говорится, а получаешь награды. Приятно, что музыка пробивает пресловутую культуру отмены, о которой сейчас любят говорить. Я убеждаюсь, что несмотря ни на что для качественной музыки нет никаких преград, границ, национальностей и политики. Музыка объединяет», - сказал собеседник НСН.
Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) из Тамбовской области рассказал «Радиоточке НСН», как создавался альбом, который стал претендентом на премию «Грэмми».
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