«Нейросети!»: Пневмослон рассказал, откуда взялась опера на разогреве его концертов

Четыре концерта из пяти запланированных на октябрь группа «Пневмослон» уже отыграла. В Екатеринбурге выступления состоялись 11 и 12 октября, в Санкт-Петербурге - 18 и 19 октября. 26 октября в столичном VK Stadium отгремит большой концерт с антрактом. Лорд Пневмослон рассказал, чем порадует столичных поклонников.

Программа называется «Небо и Земля». В Екатеринбурге и Питере мы разбили программу на два дня – 11 и 12 октября в TELECLUB и 18 и 19 октября в клубе А2, соответственно.

«В Екатеринбурге и в Петербурге прошли двойные концерты. Прошли они восхитительно, было очень много людей, все остались довольны. Многие ходили на два дня. Мы заметили, что людям очень нравится такой формат мероприятий. Я думаю, что в следующий раз и в Москве мы тоже два дня сделаем. В Москву мы в этот раз привезем сдвоенную программу. Уложили ее в один день, концерт будет с перерывом. Первая часть будет программа «Небо», потом перерывчик, чтобы отдохнуть немножечко, а потом программа «Земля». Мы сыграем очень много треков. Я думаю, что все останутся довольны. Еще мы впервые смонтируем декорации, будет много света, очень красиво все это выглядит. Когда мы готовили концертную программу, сидели смотрели в специальных визуализаторах, как это все будет выглядеть, мы просто восхищались сами! Плюс мы еще специально ограничиваем число продаваемых билетов, чтобы можно было веселиться с комфортом. Поэтому, я думаю, что все останутся довольными», - сказал собеседник НСН.