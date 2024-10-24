«Нейросети!»: Пневмослон рассказал, откуда взялась опера на разогреве его концертов
На концерте в Москве впервые появятся декорации, а на разогреве прозвучат хиты группы «Пневмослон» в стиле классической итальянской оперы, сказал НСН фронтмен коллектива Олег Степанов.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, рассказал НСН о прошедших концертах в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а также о подготовке к выступлению в Москве.
Четыре концерта из пяти запланированных на октябрь группа «Пневмослон» уже отыграла. В Екатеринбурге выступления состоялись 11 и 12 октября, в Санкт-Петербурге - 18 и 19 октября. 26 октября в столичном VK Stadium отгремит большой концерт с антрактом. Лорд Пневмослон рассказал, чем порадует столичных поклонников.
Программа называется «Небо и Земля». В Екатеринбурге и Питере мы разбили программу на два дня – 11 и 12 октября в TELECLUB и 18 и 19 октября в клубе А2, соответственно.
«В Екатеринбурге и в Петербурге прошли двойные концерты. Прошли они восхитительно, было очень много людей, все остались довольны. Многие ходили на два дня. Мы заметили, что людям очень нравится такой формат мероприятий. Я думаю, что в следующий раз и в Москве мы тоже два дня сделаем. В Москву мы в этот раз привезем сдвоенную программу. Уложили ее в один день, концерт будет с перерывом. Первая часть будет программа «Небо», потом перерывчик, чтобы отдохнуть немножечко, а потом программа «Земля». Мы сыграем очень много треков. Я думаю, что все останутся довольны. Еще мы впервые смонтируем декорации, будет много света, очень красиво все это выглядит. Когда мы готовили концертную программу, сидели смотрели в специальных визуализаторах, как это все будет выглядеть, мы просто восхищались сами! Плюс мы еще специально ограничиваем число продаваемых билетов, чтобы можно было веселиться с комфортом. Поэтому, я думаю, что все останутся довольными», - сказал собеседник НСН.
Лорд Пневмослон также рассказал о сюрпризах перед началом концерта. Те зрители, которые приходят заранее, могут услышать легендарные хиты группы в оперном стиле.
«Мы часто думаем, какую музыку включать перед концертами, пока мы еще не вышли на сцену. На этот раз мы придумали, мне кажется, гениальную идею, а реализовали ее с помощью нейросетей. По запросу «классическая итальянская опера» мы вставили тексты наших песен и получили просто невероятный результат. Это очень смешно. Все, кто слушали, тоже в полнейшем восторге. У нас гитарист хотел поспать перед концертом в Екатеринбурге, он лежал за сценой на диване и не мог уснуть, потому что ему было очень смешно слушать эти версии. После московского концерта я их все опубликую у себя в Telegram-канале, их можно будет послушать, потому что действительно огромное количество запросов на эту тему приходит, и мы, конечно, все это слышим, и ради любимых слушателей готовы на все», - поделился музыкант.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в эфире НСН признался, что внимательно следит за творчеством группы «Пневмослон».
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