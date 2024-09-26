«Угар и танцевальный боевик»: Пневмослон о новом альбоме «Шесть»
Новый альбом группы «Пневмослон» отличается от предыдущих работ всем и не отличается одновременно, сказал НСН фронтмен коллектива Олег Степанов.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон и Нейромонах Феофан, рассказал НСН о грядущем альбоме рок-группы «Пневмослон».
Альбом «Шесть» станет восьмым релизом «Пневмослона». Известно, что на пластинке будет представлено пять новых треков. Всё логично! Релиз на всех стриминговых площадках планируется 27 сентября. Степанов признался, что гордится новым альбомом.
«Альбом «Шесть» отличается от предыдущих работ всем и не отличается одновременно. Это не просто что-то новое, а логичное продолжение всего, что мы делали до этого. Там есть и настоящий угар, например, песня «Суета». И танцевальный боевик «Я и моя шиза». И трек уставших и разочаровавшихся – «Дайте мрачно погрустить». Гимн для прекрасного пятничного вечера «Алкогольвица» и, конечно, посвящение всем носителям растительности на лице – «Усы как у бати». А вообще мы не ограничиваем вас в интерпретациях. Как всегда, каждый сможет найти в наших песнях что-то максимально подходящее именно для себя. Скажу лишь, что это крутая работа, которой я определённо горжусь», - сказал собеседник НСН.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в эфире НСН признался, что внимательно следит за творчеством группы «Пневмослон».
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