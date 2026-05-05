«Если говорить о ценах на товары первой необходимости, они абсолютно не соответствуют реальной стоимости таких товаров. Крестьяне продают свою продукцию по одной цене, а в магазине она продается дороже в два–три раза, если не больше. Это бардак, про который мы уже не раз говорили. Правительство в состоянии регулировать цены даже без депутатов Госдумы, тем более, что перечень товаров первой необходимости известен, это даже не столько продовольствие, сколько лекарства и некоторые другие товары. Что касается этой компании, закон о национализации есть, он работает. Его суть заключается в том, что государство при необходимости может национализировать и предприятия, и даже целые отрасли, если посчитает необходимым, но по закону предусмотрена соответствующая компенсация. Однако если правообладатель недобросовестный, если обманывал государство, не платил налоги, в этом случае он будет вынужден компенсировать нанесенный ущерб», — сказал Кашин.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России потребовала изъять у Мошковича таунхаус, площадь которого превышает 477 квадратных метров, в ЖК «Три Тополя», загородный дом в Подмосковье, ценные бумаги и накопления в 14 млрд рублей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

