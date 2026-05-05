В Госдуме заявили, что национализация «Русагро» не изменит цены на свинину и сахар
Сегодня товары первой необходимости продаются по цене, которая превышает закупочную в несколько раз, сказал НСН Владимир Кашин.
Национализация «Русагро» вряд ли поможет стабилизировать цены на товары первой необходимости, более того, не факт, что государство выплатит компенсацию правообладателю, — если он нанес государству ущерб, он должен будет его покрыть. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Компания «Русагро» перешла под контроль государства. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на решение Хамовнического районного суда Москвы. Суд изъял у основателя компании Вадима Мошковича 65% акций, а также средства со счетов: 3,8 млрд рублей, $1,8 млн и €1,6 млн. Кашин заявил, что государство пока не стремится регулировать цены на товары первой необходимости, к коим относится в том числе и продукция «Русагро»
«Если говорить о ценах на товары первой необходимости, они абсолютно не соответствуют реальной стоимости таких товаров. Крестьяне продают свою продукцию по одной цене, а в магазине она продается дороже в два–три раза, если не больше. Это бардак, про который мы уже не раз говорили. Правительство в состоянии регулировать цены даже без депутатов Госдумы, тем более, что перечень товаров первой необходимости известен, это даже не столько продовольствие, сколько лекарства и некоторые другие товары. Что касается этой компании, закон о национализации есть, он работает. Его суть заключается в том, что государство при необходимости может национализировать и предприятия, и даже целые отрасли, если посчитает необходимым, но по закону предусмотрена соответствующая компенсация. Однако если правообладатель недобросовестный, если обманывал государство, не платил налоги, в этом случае он будет вынужден компенсировать нанесенный ущерб», — сказал Кашин.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура России потребовала изъять у Мошковича таунхаус, площадь которого превышает 477 квадратных метров, в ЖК «Три Тополя», загородный дом в Подмосковье, ценные бумаги и накопления в 14 млрд рублей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
