Лидера страны СНГ обвинили в желании перейти на антироссийский курс
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается переориентировать страну на антироссийский вектор. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Иван Мезюхо.
Политолог охарактеризовал саммит Европейского политического сообщества в Ереване как антироссийскую площадку. Мезюхо подчеркнул, что Армения не отреагировала на подобные высказывания украинского лидера.
Это, по его мнению, свидетельствует о движении Еревана по украинскому сценарию, несмотря на горький опыт Киева.
Политолог пояснил мотивы европейской стороны: ЕС включается в конкурентную борьбу с Россией и США за влияние на Кавказе, стремясь получить новые рынки сбыта и геополитические узлы.
«Армения и ее народ не получат из этого абсолютно никакой выгоды», — заключил Мезюхо.
Ранее председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.в беседе с НСН отметил, что премьер Армении Никол Пашинян является марионеткой Вашингтона,
Горячие новости
- Мерц заявил о присоединении Германии к США в разблокировке Ормуза
- Лидера страны СНГ обвинили в желании перейти на антироссийский курс
- Футбольному клубу из Уфы присудили поражение за пропуск матча из-за атаки дронов
- Посольство РФ: британские санкции не повлияют на ситуацию вокруг СВО
- «Лужники» на минималках: Солдаут стадиона от Вани Дмитриенко оказался искусственным
- Экономист назвал строительную отрасль наиболее уязвимой перед дефолтом
- Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре в Москве
- Россиянам сообщили приводящие к блокировке банковских переводов ошибки
- СМИ: Блогер Ксения Добромилова погибла под колесами мотоцикла в Москве
- Военный эксперт назвал реальную эффективность украинской ракеты «Фламинго»