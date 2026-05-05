Лидера страны СНГ обвинили в желании перейти на антироссийский курс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается переориентировать страну на антироссийский вектор. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Иван Мезюхо.

Политолог охарактеризовал саммит Европейского политического сообщества в Ереване как антироссийскую площадку. Мезюхо подчеркнул, что Армения не отреагировала на подобные высказывания украинского лидера.

Медведев назвал Зеленского и Пашиняна русофобами

Это, по его мнению, свидетельствует о движении Еревана по украинскому сценарию, несмотря на горький опыт Киева.

Политолог пояснил мотивы европейской стороны: ЕС включается в конкурентную борьбу с Россией и США за влияние на Кавказе, стремясь получить новые рынки сбыта и геополитические узлы.

«Армения и ее народ не получат из этого абсолютно никакой выгоды», — заключил Мезюхо.

Ранее председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.в беседе с НСН отметил, что премьер Армении Никол Пашинян является марионеткой Вашингтона,

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
