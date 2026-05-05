Мерц заявил о присоединении Германии к США в разблокировке Ормуза
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил готовность Берлина участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, в том числе с применением военных средств.
Мерц уточнил, что при наличии соответствующих условий ФРГ примет участие в защите свободы морских путей. Он также сообщил о направлении первого немецкого корабля в восточную часть Средиземного моря с возможностью последующей передислокации к Ормузу, пишет РИА Новости.
Политик выступил за ужесточение санкционного давления на Иран, если Тегеран не разблокирует стратегически важный пролив. Мерц призвал иранскую сторону сесть за стол переговоров и перестать держать регион в заложниках.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что нефтяной инфраструктуре Ирана будет нанесен колоссальный ущерб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
