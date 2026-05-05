Тегеран пообещал сокрушительный ответ на провокации с территории ОАЭ

Иран предупредил, что даст сокрушительный ответ в случае провокаций с территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Он подчеркнул, что любые действия против иранских островов, портов и прибрежных зон с территории ОАЭ повлекут жесткие последствия.

«Мы дадим сокрушительный ответ, который заставит пожалеть», — отметил он.

Трамп допустил, что нефтяной инфраструктуре Ирана будет нанесен колоссальный ущерб

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что Тегеран не намерен капитулировать перед США, пишет РИА Новости

Пезешкиан указал на противоречивость американской политики: с одной стороны, Вашингтон оказывает максимальное давление, с другой — ожидает, что Иран сядет за стол переговоров и примет односторонние требования. По его мнению, такая позиция нереалистична.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о присоединении Германии к США в разблокировке Ормуза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокОАЭИран

Горячие новости

Все новости

партнеры