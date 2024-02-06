Рэпер Killer Mike объяснил свой арест на «Грэмми» конфликтом с охраной
6 февраля 202419:00
Рэпер Killer Mike, арестованный после получения трех премий «Грэмми», объяснил свое задержание конфликтом с охраной. Об этом сообщает издание TMZ.
«Много чего происходило, и возникла некоторая путаница относительно того, в какую дверь мне и моей команде следует войти. Нас встретила слишком рьяный охранник», - сказал он.
Killer Mike добавил, что его окружение уверено, что все подозрения с музыканта будут сняты. Он получил награды за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael.
Песней года на «Грэмми» стала композиция Билли Айлиш What Was I Made For?, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru