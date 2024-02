Рэпер Killer Mike объяснил свой арест на «Грэмми» конфликтом с охраной

«Много чего происходило, и возникла некоторая путаница относительно того, в какую дверь мне и моей команде следует войти. Нас встретила слишком рьяный охранник», - сказал он.

Killer Mike добавил, что его окружение уверено, что все подозрения с музыканта будут сняты. Он получил награды за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael.

Песней года на «Грэмми» стала композиция Билли Айлиш What Was I Made For?, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».