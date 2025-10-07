В Екатеринбурге загорелся мебельный склад рядом с Уральским турбинным заводом

В промышленной зоне Екатеринбурга произошел пожар на мебельном складе площадью около 900 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

На месте работают 30 пожарных и задействовано 12 единиц техники. По данным спасателей, возгорание началось на крыше склада, информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляет до 1 тыс. кв. м, отмечает RT.

Как уточняет E1.RU, здание, где вспыхнул огонь, находится на одной площадке с Уральским турбинным заводом.

На предприятии подчеркнули, что возгорание произошло на соседней территории, а сам завод работает в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
