Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска в 2025 году установили контроль почти над 5 тысячами квадратных километров территории. Об этом он сообщил на встрече с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск.

Глава государства подчеркнул, что решающая роль в достигнутых результатах принадлежит «солдатам и офицерам», проявляющим мужество и профессионализм в ходе боевых действий, отмечает RT.

Путин также выразил благодарность всему личному составу Вооруженных сил за самоотверженность и героизм, с которыми они выполняют поставленные задачи.

Встреча президента с военным руководством состоялась 7 октября, в день его рождения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
