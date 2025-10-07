Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска в 2025 году установили контроль почти над 5 тысячами квадратных километров территории. Об этом он сообщил на встрече с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск.
Глава государства подчеркнул, что решающая роль в достигнутых результатах принадлежит «солдатам и офицерам», проявляющим мужество и профессионализм в ходе боевых действий, отмечает RT.
Путин также выразил благодарность всему личному составу Вооруженных сил за самоотверженность и героизм, с которыми они выполняют поставленные задачи.
Встреча президента с военным руководством состоялась 7 октября, в день его рождения, передает «Радиоточка НСН».
