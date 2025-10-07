Туристам посоветовали лечь спать позже перед вылетом на Запад
Перед путешествием на Запад стоит лечь спать на час позже обычного, чтобы облегчить перестройку организма к новому часовому поясу. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дала эксперт сервиса по бронированию туров Onlinetours Татьяна Жданова.
Она уточнила, что при полете на Восток следует действовать наоборот — готовиться ко сну на час раньше. Кроме того, за сутки до вылета, по словам специалиста, стоит отказаться от кофе и алкоголя, которые могут нарушить циркадные ритмы и вызвать головную боль.
Жданова рекомендовала выбирать для перелета удобную одежду и взять с собой небольшой плед, подушку для шеи и маску для сна, чтобы легче уснуть в салоне. В ручную кладь, по ее словам, полезно положить капли для глаз, мятные леденцы или жвачку, а также любимые снеки. Тем, кто страдает от укачивания, она посоветовала заранее принять специальные препараты, предварительно проконсультировавшись с врачом.
Эксперт добавила, что людям, которым трудно заснуть в самолете, можно рассмотреть прием мелатонина, однако злоупотреблять такими средствами не стоит — организм может перестать вырабатывать гормон естественным образом. На борту, подчеркнула она, важно пить больше воды и избегать напитков с сахаром, отдавая предпочтение изотоникам.
После прибытия, по словам Ждановой, следует скорректировать режим сна: при вечернем прилете — лечь спать сразу, при утреннем — продержаться до вечера по местному времени. Чтобы быстрее восстановиться, она посоветовала больше гулять на солнце, посетить СПА или массаж, а также добавить в рацион блюда с клетчаткой и витаминами — например, авокадо, орехи и нежирное мясо, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru