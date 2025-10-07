Рейтинг влияния губернаторов показал усиление контроля Кремля над регионами

Сентябрьский рейтинг влияния губернаторов, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), показал усиление федерального контроля за эффективностью региональных управленцев. Об этом сообщает «ФедералПресс». Среди приоритетов Кремля — поддержка оборонной и космической отраслей, развитие Арктики и Дальнего Востока, а также выполнение национальных проектов.

Первое место в рейтинге влияния глав регионов традиционно занял мэр Москвы Сергей Собянин, укрепивший позиции благодаря участию столицы в проектах по возрождению космической отрасли. В тройку также вошли президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров. В десятке лидеров — губернаторы Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской, Тюменской, Курской, Ханты-Мансийской и Ленинградской областей.

Все действующие российские губернаторы переизбрались на новые сроки

Эксперты отметили, что внимание федеральных структур сосредоточено на оборонно-промышленном комплексе и северных территориях. Владимир Путин поручил подготовить новую госпрограмму вооружений до 2036 года и утвердить стратегию развития редкоземельной промышленности. Эти инициативы усилили позиции губернаторов промышленных и арктических регионов, но одновременно повысили требования к качеству управления.

В ближайшие месяцы, прогнозируют аналитики, региональная повестка будет формироваться вокруг социально-экономических вопросов — ЖКХ, инфраструктуры, поддержки участников СВО и экологических инициатив. Успешные губернаторы могут получить продвижение на федеральный уровень, а проблемные регионы — стать объектом антикоррупционных проверок уже к концу 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КремльРейтингГубернаторы

