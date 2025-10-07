Рейтинг влияния губернаторов показал усиление контроля Кремля над регионами

Сентябрьский рейтинг влияния губернаторов, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), показал усиление федерального контроля за эффективностью региональных управленцев. Об этом сообщает «ФедералПресс». Среди приоритетов Кремля — поддержка оборонной и космической отраслей, развитие Арктики и Дальнего Востока, а также выполнение национальных проектов.

Первое место в рейтинге влияния глав регионов традиционно занял мэр Москвы Сергей Собянин, укрепивший позиции благодаря участию столицы в проектах по возрождению космической отрасли. В тройку также вошли президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров. В десятке лидеров — губернаторы Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской, Тюменской, Курской, Ханты-Мансийской и Ленинградской областей.