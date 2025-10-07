В Липецке эвакуируют жителей после падения обломков беспилотника
7 октября 202521:58
Взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата обнаружены на улице Буденного в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте работают взрывотехники и экстренные службы, отмечает RT.
Специалисты обследуют территорию и оценивают возможные риски.
Для обеспечения безопасности горожан власти приняли решение об эвакуации части жителей близлежащих домов. Артамонов уточнил, что для них организованы пункты временного размещения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Харам по соглашению: Курьерам-мусульманам дали совет, как не доставлять свинину
- В Липецке эвакуируют жителей после падения обломков беспилотника
- В Екатеринбурге загорелся мебельный склад рядом с Уральским турбинным заводом
- Рейтинг влияния губернаторов показал усиление контроля Кремля над регионами
- Лисовец не поверил в тренд на кокошники
- Туристам посоветовали лечь спать позже перед вылетом на Запад
- Юрист объяснил, почему Macan не пройдет в Кремлёвский полк
- Пригожин объяснил, почему «золотой век» российских продюсеров остался в прошлом
- Россиянам напомнили о штрафе до 3 тысяч рублей за выброс ноутбука в мусор
- «Коммунисты России» предложили запретить продажу Tesla из-за угрозы возгорания
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru