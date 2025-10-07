В Липецке эвакуируют жителей после падения обломков беспилотника

Взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата обнаружены на улице Буденного в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работают взрывотехники и экстренные службы, отмечает RT.

Дрон атаковал мужчину на велосипеде в Курской области

Специалисты обследуют территорию и оценивают возможные риски.

Для обеспечения безопасности горожан власти приняли решение об эвакуации части жителей близлежащих домов. Артамонов уточнил, что для них организованы пункты временного размещения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЛипецкБеспилотники

