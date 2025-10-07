Юрист объяснил, почему Macan не пройдет в Кремлёвский полк

Рэпер Macan (Андрей Косолапов), получивший повестку, вряд ли сможет попасть в Кремлевский полк из-за несоответствия росту, сообщил aif.ru юрист Иван Соловьев.

По данным открытых источников, рост артиста составляет около 175 сантиметров при весе 64-65 килограммов. Эксперт пояснил, что такие параметры считаются средними и позволяют служить практически в любом роде войск, однако для Кремлевского полка они не подходят. Вместе с тем, по его мнению, с таким ростом Косолапов может попасть в десантные части.

Соловьев отметил, что прохождение службы не помешает исполнителю заниматься творчеством. Он напомнил, что в каждой воинской части есть самодеятельность и культурно-досуговые мероприятия, где военнослужащие могут проявить сценические способности.

Помимо этого, юрист обратил внимание на то, что некоторые артисты во время срочной службы продолжают вести интернет-блоги. По его словам, поклонники таких исполнителей, судя по всему, не ощущают дефицита общения с ними, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валентин Егоршин
