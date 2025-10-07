Юрист объяснил, почему Macan не пройдет в Кремлёвский полк

Соловьев отметил, что прохождение службы не помешает исполнителю заниматься творчеством. Он напомнил, что в каждой воинской части есть самодеятельность и культурно-досуговые мероприятия, где военнослужащие могут проявить сценические способности.

Помимо этого, юрист обратил внимание на то, что некоторые артисты во время срочной службы продолжают вести интернет-блоги. По его словам, поклонники таких исполнителей, судя по всему, не ощущают дефицита общения с ними, передает «Радиоточка НСН».

