Директор Самойловой заявил, что СК проведет проверку из-за испорченного лекарства

Пиар-директор певицы Юлии Самойловой Василий Кучумов заявил, что Следственный комитет России уже связался с артисткой по поводу испорченного в отеле Геленджика дорогого лекарства.

AstraZeneca обратилась в Следком из-за лекарства от диабета

По его словам, обсудить ситуацию не удалось из-за плохой связи в поезде. По приезде в Москву певица свяжется со следователями, отметил Кучумов в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Самойлова лишилась лекарства за 800 тысяч рублей в одном из отелей Геленджика. Певица попросила персонал отеля помочь с хранением дорогостоящего препарата, но утром выяснилось, что содержимое замерзло.

Кучумов отметил, что Самойлова не будет требовать возмещения ущерба от отеля, так как это лекарство ей выдает по льготе Минздрав.

Ранее Минздрав зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог «Спинразы» препарат «Лантесенс» отечественного производства, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СкандалСледственный Комитет РфМузыкантыЛекарстваПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры