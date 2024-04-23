Директор Самойловой заявил, что СК проведет проверку из-за испорченного лекарства

По его словам, обсудить ситуацию не удалось из-за плохой связи в поезде. По приезде в Москву певица свяжется со следователями, отметил Кучумов в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Самойлова лишилась лекарства за 800 тысяч рублей в одном из отелей Геленджика. Певица попросила персонал отеля помочь с хранением дорогостоящего препарата, но утром выяснилось, что содержимое замерзло.

Кучумов отметил, что Самойлова не будет требовать возмещения ущерба от отеля, так как это лекарство ей выдает по льготе Минздрав.

Ранее Минздрав зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог «Спинразы» препарат «Лантесенс» отечественного производства, напоминает RT.

