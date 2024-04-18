AstraZeneca обратилась в Следком из-за лекарства от диабета

Российское подразделение фармкомпании AstraZeneca подало заявление в управление Следственного комитета по Московской области на производителя лекарств «Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин"» из-за лекарства «Форсига» для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «АстраЗенека Фармасьютикалз».

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Компания обратилась с заявлением в СК 16 апреля. Поводом для разбирательства стали планы «Акрихина» вывести в оборот десять серий препарата «Фордиглиф» (международное непатентованное наименование — дапаглифлозин). По данным реестра Росздравнадзора, лекарство поступило в оборот 11 апреля. Оригинальный препарат под брендом «Форсига» принадлежит AstraZeneca, в РФ он защищен патентом до 2028 года.

В «АстраЗенека Фармасьютикалз» отмечают, что патент дает исключительные права на использование изобретения, и его применение без согласия патентообладателя другими лицами незаконно. Соответственно, введение в оборот «Фордиглифа» было незаконным. Фармкомпания попросила Следком проверить предоставленные данные на предмет наличия состава преступления. Также «АстраЗенека Фармасьютикалз» направила жалобу по этому поводу в Федеральную антимонопольную службу.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ЛекарствакомпанияСледственный Комитет

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