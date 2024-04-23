Минздрав зарегистрировал аналог «Спинразы»
Минздрав зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог «Спинразы» препарат «Лантесенс» отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости.
«Торговое наименование... "Лантесенс". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: "Нусинерсен"», — указано в документе.
Препарат был зарегистрирован 15 апреля, его производитель — российский «Генериум». Лекарство предназначено для лечения спинальной мышечной атрофии и включено в список жизненно необходимых и важнейших препаратов.
Ранее в РФ было зарегистрировано три препарата для лечения СМА – «Нусинерсен» («Спинраза»), «Рисдиплам» и «Золгенсма».
В начале апреля Минздрав зарегистрировал препарат «Фтортиазинон» для лечения инфекций, появившихся из-за устойчивости к антибиотикам, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru