Депутат Журова высказалась о живом исполнении «Седой ночи» Канье Уэстом
Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» высказала предположение, что американский рэпер Канье Уэст способен удивить российских зрителей — например, исполнив на концерте англоязычную версию хита Юрия Шатунова «Седая ночь», которая обрела вирусную популярность в интернете. Так парламентарий прокомментировала перспективы выступлений музыканта в России.
Журова обратила внимание на трек, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта: в нём голосом Канье Уэста звучит композиция Шатунова. По словам депутата, эта цифровая переработка получила широкий резонанс в сети — и вполне могла попасться на глаза самому артисту, вдохновив его на подобный перформанс во время российского концерта.
«Это был бы действительно сюрприз», — подчеркнула Журова.
Депутат также выразила уверенность в том, что столь заметный исполнитель вряд ли остаётся в неведении о том, как его голос используют в ИИ‑треке: композиция разошлась по миру и привлекла немало внимания. Более того, по мнению Журовой, именно благодаря этому цифровому мему многие россияне и познакомились с творчеством Канье Уэста.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил НСН, что приезд в Россию такой большой знаменитости, как Канье Уэст, может восприниматься как попытка навести мосты между странами — даже в непростое геополитическое время.
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