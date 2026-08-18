Депутат Журова высказалась о живом исполнении «Седой ночи» Канье Уэстом

Журова обратила внимание на трек, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта: в нём голосом Канье Уэста звучит композиция Шатунова. По словам депутата, эта цифровая переработка получила широкий резонанс в сети — и вполне могла попасться на глаза самому артисту, вдохновив его на подобный перформанс во время российского концерта.



«Это был бы действительно сюрприз», — подчеркнула Журова.

Депутат также выразила уверенность в том, что столь заметный исполнитель вряд ли остаётся в неведении о том, как его голос используют в ИИ‑треке: композиция разошлась по миру и привлекла немало внимания. Более того, по мнению Журовой, именно благодаря этому цифровому мему многие россияне и познакомились с творчеством Канье Уэста.



Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил НСН, что приезд в Россию такой большой знаменитости, как Канье Уэст, может восприниматься как попытка навести мосты между странами — даже в непростое геополитическое время.

