Чадаев ушел с должности советника министра транспорта после обвинений Баку

Алексей Чадаев, ранее занимавший пост советника министра транспорта РФ, покинул должность на фоне того, что МВД Азербайджана внесло его в список разыскиваемых лиц. Власти республики обвиняют его в призывах к террористической деятельности и действиях, подрывающих территориальную целостность государства. Об уходе Чадаев сообщил в своём Telegram‑канале.

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Поводом для претензий со стороны Азербайджана стали выпуски программы «Чистота понимания», размещённые на YouTube‑канале «Семен Уралов», — в них принимал участие Чадаев.

Сам бывший советник подчёркивает, что все его высказывания в подкастах и блоге — это лишь личная точка зрения. Он отмечает свою экспертную вовлечённость в вопросы, связанные с беспилотными летательными аппаратами, технологическим суверенитетом и сопутствующими политическими процессами. При этом Чадаев полагает недопустимым, чтобы подобные суждения осложняли межгосударственное взаимодействие и мешали совместной работе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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