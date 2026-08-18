Чадаев ушел с должности советника министра транспорта после обвинений Баку
Алексей Чадаев, ранее занимавший пост советника министра транспорта РФ, покинул должность на фоне того, что МВД Азербайджана внесло его в список разыскиваемых лиц. Власти республики обвиняют его в призывах к террористической деятельности и действиях, подрывающих территориальную целостность государства. Об уходе Чадаев сообщил в своём Telegram‑канале.
Поводом для претензий со стороны Азербайджана стали выпуски программы «Чистота понимания», размещённые на YouTube‑канале «Семен Уралов», — в них принимал участие Чадаев.
Сам бывший советник подчёркивает, что все его высказывания в подкастах и блоге — это лишь личная точка зрения. Он отмечает свою экспертную вовлечённость в вопросы, связанные с беспилотными летательными аппаратами, технологическим суверенитетом и сопутствующими политическими процессами. При этом Чадаев полагает недопустимым, чтобы подобные суждения осложняли межгосударственное взаимодействие и мешали совместной работе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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