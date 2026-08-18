Чадаев ушел с должности советника министра транспорта после обвинений Баку

Поводом для претензий со стороны Азербайджана стали выпуски программы «Чистота понимания», размещённые на YouTube‑канале «Семен Уралов», — в них принимал участие Чадаев.



Сам бывший советник подчёркивает, что все его высказывания в подкастах и блоге — это лишь личная точка зрения. Он отмечает свою экспертную вовлечённость в вопросы, связанные с беспилотными летательными аппаратами, технологическим суверенитетом и сопутствующими политическими процессами. При этом Чадаев полагает недопустимым, чтобы подобные суждения осложняли межгосударственное взаимодействие и мешали совместной работе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

