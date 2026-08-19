СМИ: Озеро Байкал загрязнено фекалиями, на очистку понадобится два года
На полную очистку озера Байкал от фекалий понадобится два года, сообщает Telegram-канал Mash.
Его загрязнили частники, которые не хотят платить за вывоз отходов. Как заявил эколог Евгений Кислов, местные жители экономят на ассенизаторах и оборудовании канализации. Не бетонируют выгребные ямы либо оставляют дырку для слива — чтобы не платить за откачивание фекалий. В итоге жидкие отходы уходят в грунт и попадают в воду.
Другая проблема — очистные сооружения. Большинство фильтрующих станций на реках нормально не работают. Очистные в селе Максимихе не справляются с объемом стоков. В Выдрино, на юго-восточном берегу Байкала, на реконструкции станций погорел экс-начальник строительства в Бурятии — тогда Арбитражный суд потребовал взыскать с подрядчика 47 млн рублей.
Но больше всего нечистот приходит из Улан-Удэ. В городе есть две станции: левобережная, которая почти не работает, и правобережная — которую пытаются починить несколько лет. Из-за загрязнения под столицей Бурятии умирает в четыре раза больше икры омуля, чем выше по течению.
В ходе экспедиции в июне 2026 года ученые из Лимонологического института взяли 282 пробы и установили, что основной источник фекального загрязнения — река Похабиха. В десятки и даже сотни раз превышена норма содержания кишечной палочки и энтерококков. Самые небезопасные участки — юг и юго-запад Байкала. Север озера и удалённые бухты оказались значительно чище.
Озеро Байкал — это огромный запас природных ископаемых и полезных ресурсов, который необходимо сохранять, а не развивать, чтобы уничтожить. Правильное решение должен принять президент России, которому поможет честное мнение ученых, рассказал депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в разговоре с НСН.
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