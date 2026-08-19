Производитель вакцины «Мультикан-8» отозвал партии после жалоб владельцев собак
В России производитель вакцины от бешенства для собак «Мультикан-8» отзывает партии препарата, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, вакцина вызывает у питомцев кровавую рвоту, сжигающую организм температуру и обезвоживающую диарею. Лекарство списывают в частных и государственных клиниках. Партию №20 уже убирали из части ветклиник. При этом врачи говорили, что одинаковые симптомы после прививки ещё не означают проблему в препарате. При этом владельцы животных уверены — всё дело в вакцине.
Препарат изготавливает московская фармконтора «Ветбиохим». Со слов собачников, их продукт советовали ветеринары, утверждая, что импортные дороже и хуже, а отечественный «Мультикан-8» — выгоднее и проверенный. На деле у одних собак начались судороги, кровавая рвота и понос, а у других — высокая температура, отёки, анафилактический шок и другие проблемы со здоровьем. После ряда жалоб профильные службы начали проверку.
Отечественная вакцина «Мультикан-8» не имеет никаких последствий для питомцев, если делать все по инструкции, а также правильно хранить препарат, заявил НСН кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.
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