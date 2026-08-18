Том Холланд может заработать на новом «Человеке-пауке» более 100 млн долларов

Как уточняет СМИ, фиксированный гонорар актёра стартует от 20 миллионов долларов — это на 10 миллионов превышает сумму, выплаченную ему за ленту «Человек‑паук: Нет пути домой». Значительную долю итогового дохода составят бонусные выплаты, привязанные к кассовым сборам фильма; при этом предельный размер таких бонусов не ограничен.



Лента «Человек‑паук: Новый день» за первые три недели проката преодолела отметку в два миллиарда долларов по всему миру. Такой результат позволил картине войти в число наиболее кассовых проектов, созданных совместно Marvel и Sony, а самому Холланду — закрепиться в ряду актёров франшизы с самыми внушительными гонорарами.



Динамика доходов Холланда в роли Человека‑паука наглядно прослеживается на примере предыдущих фильмов: за дебютное появление в образе супергероя в «Первом мстителе: Противостояние» (2016) он получил порядка 250 тысяч долларов, за «Человека‑паука: Возвращение домой» — 500 тысяч, за «Вдали от дома» — 4 миллиона, а за «Нет пути домой» — примерно 10 миллионов.



The Wrap проводит параллель между карьерным ростом Тома Холланда и траекторией Роберта Дауни‑младшего: подобно коллеге, актёр начинал с относительно скромных выплат, а со временем вышел на уровень многомиллионных контрактов и существенных бонусов, зависящих от кассовых показателей.



На данный момент нет сведений о том, планирует ли Холланд сниматься в новых фильмах о Человеке‑пауке. В случае если студии Sony и Marvel примут решение развивать историю Питера Паркера дальше, будущий контракт актёра может быть заключён с учётом впечатляющих кассовых достижений «Нового дня».

Ранее Том Холланд назвал лучшего супергероя в истории. По его мнению, это Железный человек, воплощённый на экране Робертом Дауни‑младшим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

