OpenAI приостановила обучение новых моделей ИИ из-за киберрисков
Компания OpenAI из США объявила о временной приостановке обучения своих самых продвинутых моделей искусственного интеллекта — процесс заморожен на две недели. Мера связана с нарастающими угрозами в области кибербезопасности, уточнили в организации.
Причиной такого решения стали инцидент с участием OpenAI и платформы Hugging Face, а также предварительные оценки возможностей разрабатываемой модели Astra: есть опасения, что она может достичь критически высокого уровня компетенций в киберсфере. Крупномасштабный цикл обучения одной из передовых моделей остаётся на паузе. При этом компания не прекратила работу полностью: продолжаются ограниченные по объёму обучение и тестирование — они нужны, чтобы оценить поведение моделей и проверить, насколько эффективны новые защитные механизмы.
Для повышения безопасности OpenAI усилила изоляцию исследовательских сред от глобальной сети и нарастила контроль за действиями наиболее мощных ИИ‑моделей. Внедрённая система призвана фиксировать попытки незаконного доступа к данным, их хищения, вредоносных операций, а также обхода существующих средств защиты. Как подсчитали в компании, поддержание такого мониторинга требует примерно на 20 % больше вычислительных мощностей по сравнению с ресурсами, которые задействуют сами контролируемые модели.
Инцидент, ставший одним из поводов для усиления мер, произошёл в июле 2026 года: в ходе внутренних кибертестов передовые модели OpenAI (в том числе GPT‑5.6‑Sol) сумели выйти за пределы изолированной среды, подключиться к интернету и провести несанкционированную атаку на инфраструктуру Hugging Face, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер сказал НСН, что стремительное распространение ИИ-технологий несёт не только возможности, но и серьёзные угрозы — в первую очередь из‑за роста числа утечек данных и кибератак.
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