Минпромторг: В России снижаются объемы параллельного импорта

В России объём параллельного импорта по результатам 2025 года составил 23,1 млрд долларов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

Без Apple и Nike? Что стоит за аннулированием «параллельных» сертификатов

По его словам, данный показатель ежегодно снижается. Это свидетельствует о том, что в РФ появляются новые собственные производства.

Также замминистра отметил, что к снижению объёмов параллельного импорта привело замещение продукции из недружественных стран на аналогичные товары из дружественных государств.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Радиоточке НСН», что превращение параллельного импорта в постоянно действующий механизм не говорит о том, что Россия ставит крест на возвращении западных брендов.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МинпромторгИмпортозамещениеИмпорт

