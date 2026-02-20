Минпромторг: В России снижаются объемы параллельного импорта

По его словам, данный показатель ежегодно снижается. Это свидетельствует о том, что в РФ появляются новые собственные производства.

Также замминистра отметил, что к снижению объёмов параллельного импорта привело замещение продукции из недружественных стран на аналогичные товары из дружественных государств.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Радиоточке НСН», что превращение параллельного импорта в постоянно действующий механизм не говорит о том, что Россия ставит крест на возвращении западных брендов.