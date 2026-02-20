Экс-главу «Корпорации развития Курской области» отправили в колонию за хищение

В качестве наказания ему назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 900 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год. Также его лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, по данному делу были осуждены бывший заместитель Лукина Игорь Грабин (восемь лет колонии), экс-гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов (семь лет колонии) и директор курской компании «КТК сервис» Андрей Воловиков (8,5 лет колонии).

Как пишет ТАСС, с осуждённых взыскали 152,8 млн рублей.

Ранее по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа была арестована экс-директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

