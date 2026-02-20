Ольга Серябкина допустила воссоединение с группой Serebro
20 февраля 202616:21
Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина выразила готовность присоединиться к большому концерту в честь 20-летия проекта. Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, если речь идёт о шоу с золотыми составами коллектива, то об этом лучше спрашивать у основателя Serebro, продюсера Максима Фадеева.
«И если он захочет сделать такой концерт и пригласить меня, то я с удовольствием в нем бы поучаствовала», - заключила певица.
Ранее Максим Фадеев в своих соцсетях заявил, что не общается с Ольгой Серябкиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
