Ольга Серябкина допустила воссоединение с группой Serebro

Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина выразила готовность присоединиться к большому концерту в честь 20-летия проекта. Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, если речь идёт о шоу с золотыми составами коллектива, то об этом лучше спрашивать у основателя Serebro, продюсера Максима Фадеева.

«И если он захочет сделать такой концерт и пригласить меня, то я с удовольствием в нем бы поучаствовала», - заключила певица.

Ранее Максим Фадеев в своих соцсетях заявил, что не общается с Ольгой Серябкиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

