Россиянам назвали мошеннические схемы в преддверии 23 Февраля

По его словам, также злоумышленники активно используют схемы с фальшивыми курьерами и посылками, а также рассылают фишинговые сообщения с обещаниями скидок в разных магазинах.

Щербаченко добавил, что также мошенники используют для обмана платформы для знакомств, либо создают поддельные сайты известных маркетплейсов.

«Для защиты... не следует сообщать им никаких данных, не распространять лишнюю персональную информацию в соцсетях, а также не переводить деньги по предоплате», — заключил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что жертвой мошенников сегодня может стать каждый россиянин.