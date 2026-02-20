Россиянам назвали мошеннические схемы в преддверии 23 Февраля
Рассылка уведомлений о несуществующих денежных переводах - это одна из схем обмана, к которой прибегают мошенники в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
По его словам, также злоумышленники активно используют схемы с фальшивыми курьерами и посылками, а также рассылают фишинговые сообщения с обещаниями скидок в разных магазинах.
Щербаченко добавил, что также мошенники используют для обмана платформы для знакомств, либо создают поддельные сайты известных маркетплейсов.
«Для защиты... не следует сообщать им никаких данных, не распространять лишнюю персональную информацию в соцсетях, а также не переводить деньги по предоплате», — заключил эксперт.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что жертвой мошенников сегодня может стать каждый россиянин.
