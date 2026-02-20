Каллас: Новый пакет европейских санкций против России примут 23 февраля
20 февраля 202616:15
Новый 20-й пакет санкций против России будет принят Евросоюзом 23 февраля. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
В частности, после заседания министров обороны стран «Группы E5» она отметила, что Европа «ставит себе такую цель».
«В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет», - сказала Каллас.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 20-го пакета Евросоюз намерен полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
