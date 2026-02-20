Слово «кушать» более светское, чем «есть», оно означает приглашение попробовать что-то, и представление о том, что у него есть оттенок вульгарности, не вполне оправдано, рассказал НСН филолог и писатель Денис Драгунский.

Слово «кушать» может расширить свои стилистические рамки употребления, сообщила ранее РИА Новости завкафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Арина Жукова Института русского языка имени Пушкина. Если сейчас его рекомендуется использовать только в вежливом или ласковом приглашении к еде, то вскоре оно, возможно, расширит употребительность в пределах разговорной речи. «Кушать», по ее словам, уместно будет использовать наравне с нейтральным синонимом «есть».