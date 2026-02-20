Только в 30 лет: В России повысился возраст рождения первого ребенка

«С одной стороны увеличивается количество многодетных семей, в то же время растет количество женщин, которые в своей жизни не родят ни одного ребенка. Если говорить про такой показатель, как возраст рождения первенца, который постоянно растет, то в 1994 году он был в районе 22 лет, тогда было понятие, что 25 лет – пожилая первородящая. А в 2018-2022 году показатель был в районе 26,5, приближался к 27 годам. В 2025 году он уже приблизился к 30, 29,8. Этот тренд сохраняется. Скоро мы, скорее всего, приблизимся к странам Европы, где возраст рождения первенца – 31-32 года, а в некоторых странах больше. По статистике, чем раньше женщина начинает рожать, тем больше детей она может родить. В среднем в многодетных семьях возраст рождения первого ребенка у женщины на 2,5-3 года меньше, чем средний возраст рождения первенца», - рассказала она.

По словам собеседницы НСН, женщины нередко приходят к решению родить ребенка только в 40 лет, что снижает шансы на беременность.

«Конечно, нужно работать над предотвращением повышения возраста рождения первого ребенка. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что наши пациентки – успешные женщины, которые реализовались в карьере. Они приходят к деторождению в 40 лет, но в этом возрасте минимум 20% женщин уже не смогут стать матерями генетически родного ребенка. К сожалению, климакс молодеет. Мы видим ранний климакс и в 40, и в 35 лет. Иногда в 28 лет мы уже видим критическое снижение запаса яйцеклеток», - объяснила Милютина.

