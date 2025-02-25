«Деньги, а не крамола»: Почему Шамана с «Небом славян» вырезал Первый канал
Шаман перепел Кинчева не ради хайпа, а по зову сердца, при этом в инциденте с песней нет никакой политики, сказал в эфире НСН Денис Ступников, назвав мифом «ущемление» рока на телевидении.
Первый канал вырезал песню «Небо славян» в исполнении Шамана из концерта, приуроченного к 23 февраля, по материальным причинам, но не из-за ее содержания, заявил в интервью НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.
Ранее Первый канал вырезал из концерта, посвященного Дню защитника Отечества, песни «Небо славян» в исполнении Шамана и «Русские» в исполнении Юты. В пресс-службе канала объяснили, что всех «талантливых артистов» невозможно было вместить в эфир. При этом сам Шаман, представляя в соцсетях свою версию песни группы «Алиса», назвал ее легендарной, многослойной и «соединившей красоту русских былин и ратных подвигов нашего народа». Ступников усомнился, что слова песни «Небо славян» могли кому-то не понравиться.
«Причина, по которой вырезали эту песню, на мой взгляд, банальна. Скорее всего, Первый канал просто не захотел платить денег правообладателю, Константину Кинчеву, решил на этом сэкономить, вот и всё. Я не думаю, что тут были какие-то политические причины или кому-то чем-то не понравился текст этой песни. Ничего крамольного в нём нет, это своеобразный гимн. Да и в номере все было органично и созидательно. Дзюдоисты, которые там участвуют, танцоры и так далее - кому-то это может показаться избыточным, но в этом появляется ширь и мощь русской души, которой всегда много и всегда через край. Минусом может быть, когда это все уходит в какой-то деструктив, но не в этом случае. Так что причины только материальные», - сказал музыкальный критик.
Ступников отметил, что ему понравилась версия Шамана, а вот фанатам группы из «Армии Алисы» нет.
«Мне очень понравилось. Версия Шамана - очень сильная, мощная, пропущенная через себя. Отвечая в свое время на вопрос: не хотел бы он уехать из страны, он говорил, что "мне здесь быть похороненным". Это буквально перекликается со словами этой песни: "Здесь, на родной стороне нам помирать". То есть, Шаман не ради хайпа это сделал. Она была перепета не для завоевания новой аудитории, а по зову сердца. К сожалению, поклонники "Алисы" это не оценили, поднялся очень большой гвалт в соцсетях. При этом они не учли, что их кумир Константин Кинчев разрешил Шаману исполнять "Небо славян". А вот поклонники Шамана как раз оценили песню и очень сильно расстроились, когда ее вырезали из эфира, они говорили: это же настоящая бомба, как же так?» - рассказал эксперт.
Вместе с тем он назвал мифом мнение, что русскому року сегодня закрыта дорога на телевидение.
«На самом деле это миф, что рока нет на телевидении. Конечно, хотелось бы, чтобы его было больше, но при желании можно найти и рок на телевидении, ту же самую "Алису". На "РЕН ТВ" показывали юбилейный концерт "Алисы" к 40-летию группы, который она давала в 2023 году в Питере. Здесь нет никакого ущемления. Да и по тому же Первому каналу выходит замечательная передача "Подкаст.Лаб", одна из которых в прошлом году была посвящена Егору Летову. Казалось бы, это имя, которое все 1990-е годы вообще было в черных списках, а сейчас спокойно делают передачи. По "Муз-ТВ" я тоже видел на днях передачу про Летова. Так что причина инцидента с песней "Небо славян" не в этом», - заключил собеседник НСН.
Певица Юта (Анна Семина) ранее говорила «Радиоточке НСН», что у нее есть «определенные догадки», почему песню «Русские» вырезали из эфира Первого канала.
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