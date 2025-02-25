«Деньги, а не крамола»: Почему Шамана с «Небом славян» вырезал Первый канал

Первый канал вырезал песню «Небо славян» в исполнении Шамана из концерта, приуроченного к 23 февраля, по материальным причинам, но не из-за ее содержания, заявил в интервью НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.

Ранее Первый канал вырезал из концерта, посвященного Дню защитника Отечества, песни «Небо славян» в исполнении Шамана и «Русские» в исполнении Юты. В пресс-службе канала объяснили, что всех «талантливых артистов» невозможно было вместить в эфир. При этом сам Шаман, представляя в соцсетях свою версию песни группы «Алиса», назвал ее легендарной, многослойной и «соединившей красоту русских былин и ратных подвигов нашего народа». Ступников усомнился, что слова песни «Небо славян» могли кому-то не понравиться.