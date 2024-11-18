Кинчев назвал «Гойду» лучшим альбомом «Алисы»

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев назвал лучшим в истории коллектива альбом «Гойда», презентация которого в выходные прошла в Санкт-Петербурге, а 22 ноября состоится и в Москве.

«На мой взгляд, "Гойда" - это лучшее из того, что мы сделали за всю жизнь группы "Алиса". Это не набор песен, а законченная концептуальная работа, которую надо слушать от начала до конца», - сказал Кинчев, которого цитирует пресс-служба группы.

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Музыкант добавил, что новый альбом не рассчитан «на массового слушателя», но «имеющий уши да услышит». В релизе также отмечается, что «время колокольчиков закончилось и пришло время бить в набат».

В 2024 году «Алиса» представит новый альбом в Москве, Светлогорске, Воронеже и Нижнем Новгороде, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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