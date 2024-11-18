Кинчев назвал «Гойду» лучшим альбомом «Алисы»

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев назвал лучшим в истории коллектива альбом «Гойда», презентация которого в выходные прошла в Санкт-Петербурге, а 22 ноября состоится и в Москве.

«На мой взгляд, "Гойда" - это лучшее из того, что мы сделали за всю жизнь группы "Алиса". Это не набор песен, а законченная концептуальная работа, которую надо слушать от начала до конца», - сказал Кинчев, которого цитирует пресс-служба группы.