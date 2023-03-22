Дебютный альбом The Beatles отмечает 60-летний юбилей
Дебютная пластинка Please Please Me («Пожалуйста, порадуй меня») британской группы The Beatles вышла на лейбле Parlophone 22 марта1963 года.
Сразу после релиза альбом занял первые строчки во всех британских чартах и не покидал эту позицию более 30 недель подряд. Именно эта пластинка послужила отправной точкой творческого пути музыкантов к всемирной славе.
Известно, что альбом британцы записали всего за день. Please Please Me состоялл из двух частей. В первой располагались кавер-версии популярных музыкальных композиций, а во второй – песни Джона Леннона и Пола Маккартни.
Заглавная песня Please Please Me, в честь которой и назвали весь альбом, стала самой успешной композицией из пластинки.
Ранее сообщалось, что режиссер, награжденный премиями «Оскар» и «Грэмми», Морган Невилл собирается снимать документальный фильм об одном из четырех музыкантов британской группы The Beatles Поле Маккартни.
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