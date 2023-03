Дебютный альбом The Beatles отмечает 60-летний юбилей

Сразу после релиза альбом занял первые строчки во всех британских чартах и не покидал эту позицию более 30 недель подряд. Именно эта пластинка послужила отправной точкой творческого пути музыкантов к всемирной славе.

Известно, что альбом британцы записали всего за день. Please Please Me состоялл из двух частей. В первой располагались кавер-версии популярных музыкальных композиций, а во второй – песни Джона Леннона и Пола Маккартни.

Заглавная песня Please Please Me, в честь которой и назвали весь альбом, стала самой успешной композицией из пластинки.

Ранее сообщалось, что режиссер, награжденный премиями «Оскар» и «Грэмми», Морган Невилл собирается снимать документальный фильм об одном из четырех музыкантов британской группы The Beatles Поле Маккартни.