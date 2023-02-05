Начинаются съемки фильма о Поле Маккартни
Режиссер, награжденный премиями «Оскар» и «Грэмми», Морган Невилл собирается снимать документальный фильм об одном из четырех музыкантов британской группы The Beatles Поле Маккартни. Об этом сообщил портал Deadline 4 февраля.
Лента получила рабочее название Man on the Run. Она отразит 10 лет творчества музыканта после распада The Beatles, а также затронет тему брака с Линдой Маккартни.
По словам Невилла, он буквально одержим всем, что связано с Маккартни. По его мнению, 1970-е годы являются недооцененной частью истории группы и самого Маккартни.
«Я предвкушаю возможность исследовать и переоценить этот решающий момент в жизни и творчестве великого художника», — цитирует режиссера картины Deadline.
Песни The Beatles всегда будут актуальны, они не выдыхаются, подобной музыки, начиная с распада группы, создано не было до сих пор, заявил российский музыкант, лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап в разговоре с НСН.
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