«Дарят динозавров!»: Кипелов назвал событием года рождение правнука

Вспоминая 2024 год, Кипелов упомянул о макси-сингле группы и стадионном концерте.

«В уходящем году мы долго работали над нашим последним макси-синглом. В конце концов он вышел, в него вошли четыре песни, но мы рассчитывали минимум на шесть. Сделали клип на песню «Хранитель света». Определенным подведением итогов было выступление на ВТБ Арене 13 июля. Такой значительный был для нас концерт», - поделился он.

Однако самым главным событием 2024 года для себя Кипелов считает рождение правнука.