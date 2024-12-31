«Дарят динозавров!»: Кипелов назвал событием года рождение правнука

Музыкант Валерий Кипелов заявил НСН, что попросил себе «щадящий график» на будущий год, так как хочет уделять время правнуку.

Музыкант, лидер и основатель группы «Кипелов» Валерий Кипелов поздравил всех читателей НСН с Новым годом.

«Я поздравляю всех читателей НСН с Новым 2025 годом! Хочу пожелать всем в этом году счастья, любви, радости в взаимоотношениях со своими близкими, а также исполнения всех самых сокровенных желаний! Особенно, хочу пожелать всем мирного неба над головой и веру, что все у нас будет в новом году замечательно», - надеется музыкант.

«Война с Кипеловым – бред»: Группа «Воля и Разум» опровергла конфликт с «Арией»

Вспоминая 2024 год, Кипелов упомянул о макси-сингле группы и стадионном концерте.

«В уходящем году мы долго работали над нашим последним макси-синглом. В конце концов он вышел, в него вошли четыре песни, но мы рассчитывали минимум на шесть. Сделали клип на песню «Хранитель света». Определенным подведением итогов было выступление на ВТБ Арене 13 июля. Такой значительный был для нас концерт», - поделился он.

Однако самым главным событием 2024 года для себя Кипелов считает рождение правнука.

«Благодарю Пушкину и Кипелова»: Burito о новой версии хита «Возьми моё сердце»

«Ну а лично для меня самое главное событие этого года – рождение моего правнука Льва. К сожалению, не так часто приходится его видеть. Но, надеюсь, что все-таки видеться я с ним буду чаще, потому что я испытываю огромную радость и удовольствие от общения с ним. Я не мог себе представить, что буду прадедушкой - я еще в силе, и со здоровьем у меня все в порядке. Поэтому я прошу, чтобы у меня был щадящий график. Наши поклонники узнали о рождении моего правнука и дарят мне динозавров. У меня уже целое стадо медведей. Также мне подарили гусли. Я надеюсь, что когда он подрастет, то будет осваивать эти инструменты, а игрушки ему понравятся, я все берегу», - поделился он.

От «Гойды» до СВО: Кипелов и Борзов подвели музыкальные итоги года

Говоря о том, кого из звезд и музыкантов он бы выделил за 2024 год, Кипелов отметил, что у него вызывают восхищения музыканты и исполнители, служившие на СВО.

Ранее Кипелов в интервью НСН рассказал, что в 2024 году выделил для себя много искренних поэтов и музыкантов, вернувшихся с СВО.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Патлис
ТЕГИ:ПевецШоу-бизнесНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры