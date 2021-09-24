Coldplay и BTS на английском и корейском спели о вселенной
Британская группа Coldplay и корейская команда BTS выпустили совместный трек «My Universe». За первые семь часов лирик-видео на эту песню набрало 8 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.
Текст песни написан на двух языках: английском и корейском. Авторами трека выступили сами Coldplay и BTS, а продюсером — легендарный Макс Мартин, автор хитов Бритни Спирс, Арианы Гранде, The Weeknd и многих других звезд.
BTS — большие фанаты Coldplay: в феврале они даже исполнили песню «Fix You» на акустическом концерте MTV Unplugged. Все участники Coldplay, включая фронтмена Криса Мартина, остались в полном восторге от кавера и назвали его «прекрасным».
Песня «My Universe» войдет в новый альбом Coldplay «Music Of The Spheres», релиз которого состоится 15 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- В Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры по коронавирусу
- Бутырская прокомментировала отказ Трусовой от участия в Кубке России
- Миллиардер Галицкий признался болельщикам «Краснодара», что болен
- «Очередь не доходит». Машков не будет депутатом Госдумы
- Билборд с Полиной Гагариной появился на Таймс-сквер
- Эрдоган заявил, что ждёт от России изменения подхода к Сирии
- Жириновский отказался уже от четырех депутатских мандатов
- Мосгоризбирком: выборы прошли без жалоб на результаты электронного голосования
- Песков заявил, что ничего не знает о Виталии Наливкине
- Стало известно, когда льготные авиабилеты начнут продавать через госуслуги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru