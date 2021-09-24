Coldplay и BTS на английском и корейском спели о вселенной

Текст песни написан на двух языках: английском и корейском. Авторами трека выступили сами Coldplay и BTS, а продюсером — легендарный Макс Мартин, автор хитов Бритни Спирс, Арианы Гранде, The Weeknd и многих других звезд.

BTS — большие фанаты Coldplay: в феврале они даже исполнили песню «Fix You» на акустическом концерте MTV Unplugged. Все участники Coldplay, включая фронтмена Криса Мартина, остались в полном восторге от кавера и назвали его «прекрасным».

Песня «My Universe» войдет в новый альбом Coldplay «Music Of The Spheres», релиз которого состоится 15 октября.

