Coldplay и BTS на английском и корейском спели о вселенной

Британская группа Coldplay и корейская команда BTS выпустили совместный трек «My Universe». За первые семь часов лирик-видео на эту песню набрало 8 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.

Текст песни написан на двух языках: английском и корейском. Авторами трека выступили сами Coldplay и BTS, а продюсером — легендарный Макс Мартин, автор хитов Бритни Спирс, Арианы Гранде, The Weeknd и многих других звезд.

BTS — большие фанаты Coldplay: в феврале они даже исполнили песню «Fix You» на акустическом концерте MTV Unplugged. Все участники Coldplay, включая фронтмена Криса Мартина, остались в полном восторге от кавера и назвали его «прекрасным».

Песня «My Universe» войдет в новый альбом Coldplay «Music Of The Spheres», релиз которого состоится 15 октября.

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ФОТО: YouTube
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