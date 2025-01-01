«Чтобы ветер не морозил ноги!»: Лорд Пневмослон поздравил россиян и пообещал «Пневмослоника»

Лорд Пневмослон заявил НСН, что уходящий 2024 год запомнился ему концертами и новым альбомом коллектива, и выразил надежду, что в 2025 году фан-база группы пополнится новыми поклонниками.

Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, в беседе с НСН подвел итоги уходящего 2024 года и анонсировал в грядущем 2025 году новый альбом с детскими версиями песен «Пневмослона».

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«В уходящем году мы с вами стали свидетелями легендарнейшего события - переименования нашего коллектива. Теперь мы называемся не «группа Пневмослон», а «величайшая группа Пневмослон». Так и запишите. Также у нас наконец восторжествовала логика и адекватность, поэтому мы выпустили восьмой альбом из пяти песен, который назвали «Шесть». Главный итог 2024 года – это то, что он наконец заканчивается. Весь год мы продолжали стоять на страже вашего ментального здоровья, а также топово отрывались на наших концертах. Не остановимся и в следующем. Единственное, что не получилось сделать, так это выпустить 723 261 новую песню. Ну ничего, в новом году наверстаем», - сказал собеседник НСН.
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Он также анонсировал скорый релиз альбома с детскими версиями песен коллектива.

«Мы буквально в шаге от выпуска детских версий треков величайшей группы «Пневмослон» - альбома «Пневмослоник», чтобы родители, наконец, могли слушать при детях наши добрые и жизнеутверждающие песни. В следующем году ожидаем, что воистину всеобъятная любовь между нами и нашими поклонниками будет только крепчать, расширяться, а также вбирать все новых приверженцев и прочих прекрасных людей», - поделился музыкант.

Он также обратился к россиянам с бытовыми, но такими важными пожеланиями в Новом году.

«От лица всего нашего коллектива спешу поздравить всех с Новым годом! Желаю вам, чтобы вода из крана не лилась в ложку и не брызгала по всей кухне, чтобы холодный ветер не дул по полу и не морозил ноги, чтобы из штанов веревочки не выскакивали и мотор масло не жрал. А остальное, как мы знаем, приложится», - заключил артист.

Ранее Лорд Пневмослон в беседе с «Радиоточкой НСН» анонсировал выход виниловых пластинок и CD-дисков с хитами коллектива.

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ФОТО: Пресс-служба руппы "Пневмослон" | Фотограф - Bez Kosmosa
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