«Чтобы ветер не морозил ноги!»: Лорд Пневмослон поздравил россиян и пообещал «Пневмослоника»

Он также анонсировал скорый релиз альбома с детскими версиями песен коллектива.

«Мы буквально в шаге от выпуска детских версий треков величайшей группы «Пневмослон» - альбома «Пневмослоник», чтобы родители, наконец, могли слушать при детях наши добрые и жизнеутверждающие песни. В следующем году ожидаем, что воистину всеобъятная любовь между нами и нашими поклонниками будет только крепчать, расширяться, а также вбирать все новых приверженцев и прочих прекрасных людей», - поделился музыкант.

Он также обратился к россиянам с бытовыми, но такими важными пожеланиями в Новом году.

«От лица всего нашего коллектива спешу поздравить всех с Новым годом! Желаю вам, чтобы вода из крана не лилась в ложку и не брызгала по всей кухне, чтобы холодный ветер не дул по полу и не морозил ноги, чтобы из штанов веревочки не выскакивали и мотор масло не жрал. А остальное, как мы знаем, приложится», - заключил артист.

Ранее Лорд Пневмослон в беседе с «Радиоточкой НСН» анонсировал выход виниловых пластинок и CD-дисков с хитами коллектива.

