«Контрэволюция на виниле»: Пневмослон анонсировал выпуск пластинок и CD-дисков
25 октября 202419:19
Александра Веснина
Лорд Пневмослон признался НСН, что хочет выпустить подарочный набор с CD-дисками, винилом и фотоальбомом.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как Лорд Пневмослон, в эфире НСН анонсировал выход виниловых пластинок и CD-дисков с хитами группы «Пневмослон».
«На данный момент у нас в планах выпустить сдвоенный винил. Мы хотим его назвать «Контрэволюция» (в честь одноименного альбома 2018 года - прим. НСН). В эту пластинку войдут две части альбома. Помимо этого, мы видим запрос на CD-диски, поэтому мы хотели бы сделать коллекционное издание всех альбомов сразу на диске. Это будет такой подарочный набор в красивой упаковке с фотоальбомом. Хотим, чтобы это был не просто диск, а в какой-то степени сувенир, который можно оставить на память, слушать, чередуя диски и красивые фотографии, и наслаждаться», - сказал собеседник НСН.
Ранее Лорд Пневмослон рассказал «Радиоточке НСН», откуда взялась опера на разогреве его концертов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru