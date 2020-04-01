«Было бы здорово!» Пригожин об идее переноса «Евровидения» в онлайн

Музыкальный конкурс «Евровидение», который в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса, решили провести в новом формате.



Организаторы отметили, что вместо соревнования решили устроить онлайн-концерт, который состоится 16 мая. Ожидается, что шоу продлится около двух часов. Руководство фестиваля намерено не только объединить конкурсантов 2020 года, но и пригласить звезд, выступавших на предыдущих конкурсах.



Продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, что одобряет идею провести «Евровидение» в адаптированной под современные условия версии. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранить конкурсную основу мероприятия, а не ограничиваться только выступлениями участников.