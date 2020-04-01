«Было бы здорово!» Пригожин об идее переноса «Евровидения» в онлайн
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, что технические возможности вполне позволяют провести музыкальный конкурс исключительно в интернете.
Музыкальный конкурс «Евровидение», который в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса, решили провести в новом формате.
Организаторы отметили, что вместо соревнования решили устроить онлайн-концерт, который состоится 16 мая. Ожидается, что шоу продлится около двух часов. Руководство фестиваля намерено не только объединить конкурсантов 2020 года, но и пригласить звезд, выступавших на предыдущих конкурсах.
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, что одобряет идею провести «Евровидение» в адаптированной под современные условия версии. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранить конкурсную основу мероприятия, а не ограничиваться только выступлениями участников.
«Каждый ищет какое-то свое решение. "Евровидение" пытается выжить в столь непростых условиях, но я бы не превращал это в обычный концерт участников, а сделал бы голосование по всему миру. Может быть, им и в следующем году придется устраивать голосование для того, чтобы понять, кто выиграл. Им и в этой части нужно определить победителя и страну. Либо они хотят повторить в Роттердаме? Учитывая технологии, можно было бы устроить и подсчет голосов онлайн. Страны и раньше голосовали онлайн, смотря эфир. Можно обеспечить показ одной картинки сразу для всех. Это было бы здорово, потому что у нас есть все шансы на победу», - заявил он.
Об отмене «Евровидения» стало известно 18 марта. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, поддержала решение об отмене конкурса.
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